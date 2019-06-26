Представители минобороны Азербайджана провели встречу с семьями шехидов - ВИДЕО

Представители министерства обороны Азербайджана провели встреча с семьями шехидов по случаю Дня Вооруженных Сил страны, сообщили Report в пресс-службе оборонного ведомства республики.

Вначале участники встречи минутой молчания почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность страны, затем прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Выступая на мероприятии начальник Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению – заместитель начальника Главного управления по личному составу генерал-майор Расим Алиев отметил, что государством проделан большой объем работы в сфере укрепления военной мощи страны, развития военно-промышленного комплекса, усиления боеспособности армии и повышения морально-психологического состояния личного состава в целях обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

"Сегодня в Азербайджане наряду с усилением оборонного потенциала страны и значительным повышением военных расходов, вопросы обеспечения надежной социальной защиты военнослужащих армии, решения жилищно-бытовых проблем, увеличения масштабов предоставляемых им льгот также постоянно находятся в центре внимания руководства страны. Вопросы улучшения уровня жизни членов семей наших соотечественников, павших в боях за защиту территориальной целостности Азербайджана, находятся под постоянным контролем государства", - подчеркнул Р.Алиев.

Выступившие на мероприятии также подчеркнули высокое внимание и заботу, оказываемые государством инвалидам, ветеранам и семьям шехидов Карабахской войны.

После вручения наград участникам мероприятия по случаю Дня Вооруженных сил была сделана фотография на память.

Затем члены семей шехидов, выступив на мероприятии, выразили признательность главе государства за оказанную им постоянную заботу и высказали свои пожелания и предложения по решению ряда вопросов.