По факту самоубийства военнослужащего Н-ской воинской части возбуждено уголовное дело

В Шамкирскую военную прокуратуру поступила информация о самоубийстве военнослужащего Н-ской воинской части Минобороны Мусы Эхтирам оглу Эйвазлы, покончившего с собой из огнестрельного оружия.

В Шамкирскую военную прокуратуру поступила информация о самоубийстве военнослужащего Н-ской воинской части Минобороны Мусы Эхтирам оглу Эйвазлы, покончившего с собой из огнестрельного оружия.

Об этом Report сообщили в военной прокуратуре.

Отмечается, что на основании поступившей информации сотрудниками Шамкирской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и тела, изъяты в качестве вещественных доказательств имеющие значение для дела предметы, получены объяснения, выполнены другие действия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса АР, допрошены свидетели, назначены различные экспертизы и незамедлительно проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается, будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.