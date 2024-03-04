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По факту самоубийства военнослужащего Н-ской воинской части возбуждено уголовное дело

По факту самоубийства военнослужащего Н-ской воинской части возбуждено уголовное дело В Шамкирскую военную прокуратуру поступила информация о самоубийстве военнослужащего Н-ской воинской части Минобороны Мусы Эхтирам оглу Эйвазлы, покончившего с собой из огнестрельного оружия.
Армия
4 марта 2024 г. 22:20
По факту самоубийства военнослужащего Н-ской воинской части возбуждено уголовное дело

В Шамкирскую военную прокуратуру поступила информация о самоубийстве военнослужащего Н-ской воинской части Минобороны Мусы Эхтирам оглу Эйвазлы, покончившего с собой из огнестрельного оружия.

Об этом Report сообщили в военной прокуратуре.

Отмечается, что на основании поступившей информации сотрудниками Шамкирской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и тела, изъяты в качестве вещественных доказательств имеющие значение для дела предметы, получены объяснения, выполнены другие действия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса АР, допрошены свидетели, назначены различные экспертизы и незамедлительно проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается, будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.

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Версия на азербайджанском языке N saylı hərbi hissənin əsgərinin özünü öldürməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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