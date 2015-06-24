Певица Азерин удостоена почетного звания "Народный артист"

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим и гражданским работникам Вооруженных сил почетных званий Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, данным распоряжением, за плодотворную деятельность в повышении морально-психологической подготовки личного состава, заслуги в развитии культуры, образования, здравоохранения в Вооруженных силах Азербайджанской Республики почетных званий удостоены нижеследующие военнослужащие и гражданские работники Вооруженных сил:
"Народный артист"
Тагиева Анаханым Эхтибар гызы – старший лейтенант
"Заслуженный работник культуры"
Имамгулиев Зохраб Гамза оглу – полковник-лейтенант
Байрамова Замина Мухаммед гызы
"Заслуженный учитель"
Гасанова Лала Садыг гызы
Мамедов Байрам Гейдар оглу
"Заслуженный врач"
Бабаев Фамиль Аликерем оглу – полковник медицинской службы
Алиев Ибрагим Алхан оглу – полковник медицинской службы
Ибрагимов Эльхан Паша оглу – полковник медицинской службы.
News DepartmentАвтор новости
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