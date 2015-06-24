Певица Азерин удостоена почетного звания "Народный артист"

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим и гражданским работникам Вооруженных сил почетных званий Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, данным распоряжением, за плодотворную деятельность в повышении морально-психологической подготовки личного состава, заслуги в развитии культуры, образования, здравоохранения в Вооруженных силах Азербайджанской Республики почетных званий удостоены нижеследующие военнослужащие и гражданские работники Вооруженных сил:

"Народный артист"

Тагиева Анаханым Эхтибар гызы – старший лейтенант

"Заслуженный работник культуры"

Имамгулиев Зохраб Гамза оглу – полковник-лейтенант

Байрамова Замина Мухаммед гызы

"Заслуженный учитель"

Гасанова Лала Садыг гызы

Мамедов Байрам Гейдар оглу

"Заслуженный врач"

Бабаев Фамиль Аликерем оглу – полковник медицинской службы

Алиев Ибрагим Алхан оглу – полковник медицинской службы

Ибрагимов Эльхан Паша оглу – полковник медицинской службы.