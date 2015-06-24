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    Певица Азерин удостоена почетного звания "Народный артист"

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим и гражданским работникам ВС почетных званий

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим и гражданским работникам Вооруженных сил почетных званий Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, данным распоряжением, за плодотворную деятельность в повышении морально-психологической подготовки личного состава, заслуги в развитии культуры, образования, здравоохранения в Вооруженных силах Азербайджанской Республики почетных званий удостоены нижеследующие военнослужащие и гражданские работники Вооруженных сил:

    "Народный артист"

    Тагиева Анаханым Эхтибар гызы – старший лейтенант

    "Заслуженный работник культуры"

    Имамгулиев Зохраб Гамза оглу – полковник-лейтенант

    Байрамова Замина Мухаммед гызы

    "Заслуженный учитель"

    Гасанова Лала Садыг гызы

    Мамедов Байрам Гейдар оглу

    "Заслуженный врач"

    Бабаев Фамиль Аликерем оглу – полковник медицинской службы

    Алиев Ибрагим Алхан оглу – полковник медицинской службы

    Ибрагимов Эльхан Паша оглу – полковник медицинской службы.

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