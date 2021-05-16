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Первый музей военных трофеев был еще в бывшем СССР - РЕПОРТАЖ

Первый музей военных трофеев был еще в бывшем СССР - РЕПОРТАЖ Первая крупная выставка в музее состоялась в 1946 году
Армия
16 мая 2021 г. 14:06
Первый музей военных трофеев был еще в бывшем СССР - РЕПОРТАЖ
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Военный музей в Киеве, основанный в 1943 году во время Второй мировой войны, когда шли бои и часть Украины еще не была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, считается первым послевоенным музеем на пространстве бывшего СССР.

Восточно-европейское бюро Report подготовило репортаж из Национального музейного комплекса, по праву считающегося достоянием Украины.

В экспозиции музея также представлены предметы, оставшиеся со времен военных действий за суверенитет в Донбассе.

Позже во многих уголках мира появились военно-исторические музеи, посвященные истории Второй мировой войны, однако киевский музей отличается самобытностью и исторической значимостью.

Первая крупная выставка в музее состоялась в 1946 году. Ее освещали мировые средства массовой информации. В 1954 году советским руководством было принято решение о закрытии музея. Однако в 1974 году музей вновь открыл двери для посетителей. Военный музей так полюбился всеми, что советское руководство решило возвести мемориальный комплекс на территории Печерского района Киева, присвоив ему статус государственного музейного комплекса. Первая экспозиция в новом статусе состоялась в 1981 году.

Идея открытия музейно-мемориального комплекса заключалась в том, чтобы донести до потомков разрушительные последствия фашизма и героизм советских народов. Музейный комплекс считался самым крупным на постсоветском пространстве. Фонд музея составлял около 400 тысяч экспонатов.

В период независимости Украины - в 1996 году указом президента страны музею был присвоен статус Национального и сегодня он является ведущим научно-исследовательским, научно-методическим и культурно-просветительным центром по вопросам военной истории Украины.

В 2015 году украинские власти сменили название музея на "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Мемориальный комплекс".

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Версия на английском языке ФотоFirst museum of military trophies in former USSR - REPORTAGE
Версия на азербайджанском языке ФотоKeçmiş SSRİ-də yaradılan ilk hərbi qənimətlər muzeyi - REPORTAJ

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