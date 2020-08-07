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Первый этап совместных летно-тактических учений "TurAz Qartalı – 2020" продолжается

Первый этап совместных летно-тактических учений "TurAz Qartalı – 2020" продолжается Продолжается первый этап проводимых в нашей стране совместных летно-тактических учений "TurAz Qartalı – 2020". Согласно плану первого этапа, боевые полеты авиации Азербайджана и Турции были проведены в дневное и ночное время.
Армия
7 августа 2020 г. 19:21
Первый этап совместных летно-тактических учений TurAz Qartalı – 2020 продолжается

Продолжается первый этап проводимых в нашей стране совместных летно-тактических учений "TurAz Qartalı – 2020". Согласно плану первого этапа, боевые полеты авиации Азербайджана и Турции были проведены в дневное и ночное время.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

Участвующая в учениях военная авиация двух стран провела полеты с целью планирования совместных действий, взаимодействия в операциях, изучения возможностей боевого слаживания, проведения поисково-спасательных операций, поражения наземных целей нанесением ударов с воздуха и выполнения других задач.

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Версия на азербайджанском языке “TurAz Qartalı-2020” taktiki-uçuş təlimlərinin birinci mərhələsi davam edir

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