Первый этап совместных летно-тактических учений "TurAz Qartalı – 2020" продолжается

Продолжается первый этап проводимых в нашей стране совместных летно-тактических учений "TurAz Qartalı – 2020". Согласно плану первого этапа, боевые полеты авиации Азербайджана и Турции были проведены в дневное и ночное время.

Продолжается первый этап проводимых в нашей стране совместных летно-тактических учений "TurAz Qartalı – 2020". Согласно плану первого этапа, боевые полеты авиации Азербайджана и Турции были проведены в дневное и ночное время.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

Участвующая в учениях военная авиация двух стран провела полеты с целью планирования совместных действий, взаимодействия в операциях, изучения возможностей боевого слаживания, проведения поисково-спасательных операций, поражения наземных целей нанесением ударов с воздуха и выполнения других задач.