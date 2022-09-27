Первый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки

09:26

Благодаря военной грамотности и храбрости майора Асима Ибишова подразделения Азербайджанской армии благополучно пересекли минное поле, затем, не снижая темпа атаки, пошли на врага.

Об этом Report сообщил майор Азербайджанской Армии, участник Второй Карабахской войны Эльмар Гусейнов, рассказывая о боевых действиях на Физулинском направлении в ходе Отечественной войны два года назад.

"Преодолев линию соприкосновения с противником, мы начали контрнаступательную операцию против вооруженных сил Армении. Прорвав полосу укреплений, которую противник строил более 30 лет, мы его уничтожили", - подчеркнул он.

Офицер вспоминает, как в первый бой он вступил в направлении села Алханлы Физулинского района.

"Боевой дух отступающего врага был почти сломлен. Но в составе небольших групп они пытались предотвратить наши атаки. Противник дислоцировался в Джебраиле. Оттуда он пытался начать контрнаступление. Но армяне не могли устоять перед современной боевой техникой и вооружением нашей армии. Армянская армия почти 30 лет строила оборону. Вы знаете, что обычно потери атакующей стороны по сравнению с защищающейся составляют один к трем. По этой логике мы должны были понести больше потерь. Но именно из-за высокой боеспособности Азербайджанской Армии и любви наших солдат к Родине враг отступил", - рассказал участник Отечественной войны.

Конечно, потери боевых товарищей за 44 дня Отечественной войны также тяжело вспоминать. Э.Гусейнов потерял много боевых товарищей: "Сейчас мы рассказываем нашим молодым солдатам о героизме наших товарищей-шехидов - майора Рагима Гусейнова, капитана Самита Аскерова, старшего лейтенанта Дашдамира Пашаева, командира батальона Асифа Азаева. Это герои, достойные подражания. Я всегда мечтал, чтобы в освобождении 20% наших оккупированных земель был и мой вклад. К счастью, сегодня, я хожу с гордо поднятой головой как офицер страны-победительницы".

Распоряжениями Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева Э.Гусейнов награжден медалями ”За освобождение Физули", ”За освобождение Джебраила“, ”За освобождение Ходжавенда".