Первый расчет азербайджанской команды достиг успеха в конкурсе "Мастера артиллерийского огня" - ВИДЕО

Азербайджанская команда, участвующая в конкурсе "Мастера артиллерийского огня", который проводится в рамках Армейских международных игр-2019 в Казахстане, уверенно приступила к соревнованиям.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны.
В ходе вчерашнего этапа конкурса первый расчет азербайджанских артиллеристов продемонстрировал своё мастерство.
Согласно решению судей, первый расчет азербайджанских артиллеристов, участвовавший в стрельбах, проведенных в дневное и ночное время, удостоился третьего места среди 12 команд.
Samirə AbdullayevaАвтор новости