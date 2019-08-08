Первый расчет азербайджанской команды достиг успеха в конкурсе "Мастера артиллерийского огня" - ВИДЕО

Азербайджанская команда, участвующая в конкурсе "Мастера артиллерийского огня", который проводится в рамках Армейских международных игр-2019 в Казахстане, уверенно приступила к соревнованиям.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В ходе вчерашнего этапа конкурса первый расчет азербайджанских артиллеристов продемонстрировал своё мастерство.

Согласно решению судей, первый расчет азербайджанских артиллеристов, участвовавший в стрельбах, проведенных в дневное и ночное время, удостоился третьего места среди 12 команд.