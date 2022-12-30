Наркоперевозчики из Ирана открыли огонь по азербайджанским пограничникам

29 декабря благодаря бдительности пограннаряда на служебной территории погранзаставы Государственной пограничной службы близ сел Перимбель (02:00) и Дашкенд (14:30) Ярдымлинского района был предотвращен контрабандный ввоз крупной партии наркотических сред

29 декабря благодаря бдительности пограннаряда на служебной территории погранзаставы Государственной пограничной службы близ сел Перимбель (02:00) и Дашкенд (14:30) Ярдымлинского района был предотвращен контрабандный ввоз крупной партии наркотических средств из Ирана на территорию Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Госслужбы.

В обоих случаях нарушители границы проигнорировали законные требования пограничников и открыли по ним огонь. Пограннаряд применил оружие в предупредительных целях, вследствие чего нарушители бросили имеющийся при них груз и скрылись на территории Ирана.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по обоим инцидентам, были обнаружены и изъяты 170 кг 106 г наркотических веществ.

В связи с вооруженными инцидентами проведена встреча с представителями органов пограничной охраны Ирана.

По обоим фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.