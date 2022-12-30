О нас

Наркоперевозчики из Ирана открыли огонь по азербайджанским пограничникам

Наркоперевозчики из Ирана открыли огонь по азербайджанским пограничникам 29 декабря благодаря бдительности пограннаряда на служебной территории погранзаставы Государственной пограничной службы близ сел Перимбель (02:00) и Дашкенд (14:30) Ярдымлинского района был предотвращен контрабандный ввоз крупной партии наркотических сред
Армия
30 декабря 2022 г. 14:17
Наркоперевозчики из Ирана открыли огонь по азербайджанским пограничникам

29 декабря благодаря бдительности пограннаряда на служебной территории погранзаставы Государственной пограничной службы близ сел Перимбель (02:00) и Дашкенд (14:30) Ярдымлинского района был предотвращен контрабандный ввоз крупной партии наркотических средств из Ирана на территорию Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Госслужбы.

В обоих случаях нарушители границы проигнорировали законные требования пограничников и открыли по ним огонь. Пограннаряд применил оружие в предупредительных целях, вследствие чего нарушители бросили имеющийся при них груз и скрылись на территории Ирана.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по обоим инцидентам, были обнаружены и изъяты 170 кг 106 г наркотических веществ.

В связи с вооруженными инцидентами проведена встреча с представителями органов пограничной охраны Ирана.

По обоим фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Фотоİrandan narkotik gətirən qaçaqmalçılar Azərbaycan sərhədçilərinə atəş açıb

Самое важное

Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, протестующие скандируют лозунги
Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, протестующие скандируют лозунги
30 декабря 2022 г. 14:07
Завершена осенняя сессия Милли Меджлиса, депутаты ушли на каникулы
Завершена осенняя сессия Милли Меджлиса, депутаты ушли на каникулы
30 декабря 2022 г. 13:14
МО: Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Дашкесане
МО: Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Дашкесане
30 декабря 2022 г. 12:33
Акция протеста экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын продолжается под звуки мугама 
ФотоАкция протеста экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын продолжается под звуки мугама 
30 декабря 2022 г. 11:30
В НАНА созданы три отдела, занимающиеся вопросами Западного Азербайджана
В НАНА созданы три отдела, занимающиеся вопросами Западного Азербайджана
30 декабря 2022 г. 11:20
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
30 декабря 2022 г. 11:18
Отправлен в отставку еще один генерал Гостаможенного комитета Азербайджана
Отправлен в отставку еще один генерал Гостаможенного комитета Азербайджана
29 декабря 2022 г. 21:46
МИД: Армянская сторона предпринимает попытки уклониться от выполнения достигнутых договоренностей
МИД: Армянская сторона предпринимает попытки уклониться от выполнения достигнутых договоренностей
29 декабря 2022 г. 20:19
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
29 декабря 2022 г. 16:25
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
29 декабря 2022 г. 15:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi