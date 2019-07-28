Перестрелка на ирано-азербайджанской границе, есть раненый

Пресечена попытка контрабанды на территорию Азербайджана большого количества наркотических средств.

Как передаёт Report со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, в 22:45 по местному времени 27 июля 2019 года на служебной территории пограничной заставы ГПС вблизи села Ахмедалылар Физулинского района Азербайджана была совершена попытка нарушить азербайджано-иранскую государственную границу с целью осуществления контрабанды.

Пограничный наряд ГПС обнаружил и предотвратил продвижение вооружённых лиц с территории Иранской Исламской Республики на территорию Азербайджанской Республики.

Нарушители границы не выполнили законное требование наряда, находившегося на защите государственной границы Азербайджанской Республики, и не подчинились предупредительному выстрелу, впоследствии применив против наряда огнестрельное оружие.

Во время перестрелки член наряда получил ранение в области плеча. Пограничник был немедленно доставлен в госпиталь и прооперирован; в данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное.

Нарушители, не сумев пронести наркотические средства через границу, сбежали обратно. В результате поисковых работ на территории были обнаружены наркотические средства общим весом 5 кг 350 гр.

В связи с инцидентом на территорию отбыли руководящие лица ГПС.