Перехвачен Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Армении - ФОТО

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Перехвачен Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Армении.

Как сообщили Report из министерства обороны, вечером 29 декабря в направлении Тертерского района подразделениями Вооруженных сил Азербайджана был своевременно обнаружен и специальным способом посажен на землю Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий Вооруженным силам Армении, который пытался осуществить полеты разведывательного характера над позициями подразделений Азербайджанской армии.