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    Перехвачен Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Армении - ФОТО

    БПЛА специальным способом посажен на землю

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Перехвачен Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Армении.

    Как сообщили Report из министерства обороны, вечером 29 декабря в направлении Тертерского района подразделениями Вооруженных сил Азербайджана был своевременно обнаружен и специальным способом посажен на землю Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий Вооруженным силам Армении, который пытался осуществить полеты разведывательного характера над позициями подразделений Азербайджанской армии.

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