Пентагон: Азербайджан – важный партнер США в регионе

Азербайджан – важный партнер США в регионе.

Азербайджан – важный партнер США в регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации министерства обороны США по итогам встречи первого заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов США адмирала Кристофера Грейди и первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковника Керима Велиева.

Отмечается, что стороны обсудили на встрече вопросы региональной безопасности и двусторонние связи.

Напомним, что делегация во главе с К.Велиевым находится с визитом в США.

В ходе визита планируется проведение встреч делегации с военным руководством США, а также в штате Оклахома в рамках "Программы партнерства со штатом".

Отметим, что также будет организован ряд мероприятий по случаю 20-летия сотрудничества между Азербайджанской армией и Национальной гвардией Оклахомы.