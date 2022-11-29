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Пентагон: Азербайджан – важный партнер США в регионе

Пентагон: Азербайджан – важный партнер США в регионе Азербайджан – важный партнер США в регионе.
Армия
29 ноября 2022 г. 11:02
Пентагон: Азербайджан – важный партнер США в регионе

Азербайджан – важный партнер США в регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации министерства обороны США по итогам встречи первого заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов США адмирала Кристофера Грейди и первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковника Керима Велиева.

Отмечается, что стороны обсудили на встрече вопросы региональной безопасности и двусторонние связи.

Напомним, что делегация во главе с К.Велиевым находится с визитом в США.

В ходе визита планируется проведение встреч делегации с военным руководством США, а также в штате Оклахома в рамках "Программы партнерства со штатом".

Отметим, что также будет организован ряд мероприятий по случаю 20-летия сотрудничества между Азербайджанской армией и Национальной гвардией Оклахомы.

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Версия на английском языке Pentagon: Azerbaijan - important US partner in region
Версия на азербайджанском языке Pentaqon: "Azərbaycan regionda ABŞ-ın mühüm tərəfdaşıdır"

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