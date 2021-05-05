Партия передовой турецкой инженерной техники передана Азербайджанской армии

Техника и оборудование будут переданы в распоряжение инженерно-саперных подразделений Азербайджанской армии

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются работы по улучшению материально-технического обеспечения Азербайджанской армии, ускорению работ по очистке от мин освобожденных от оккупации территорий и усилению мер безопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана

В рамках проводимой деятельности в Азербайджан была доставлена закупленная у Турции очередная партия передовой инженерной техники и оборудования.

Техника и оборудование будут переданы в распоряжение инженерно-саперных подразделений Азербайджанской армии, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях, и задействованы в работе по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов дорог, населенных пунктов, пашен и иных участков.