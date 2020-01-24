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Военный эксперт: Парк оружия и военной техники Азербайджанской армии обновлен на 80%

Парк оружия и военной техники Азербайджанской армии обновлен на 80%

"Проводится диверсифицированная политика вооружения Азербайджанской армии. Вооруженные системы и оборудование оборонного назначения приобретаются у России и основных производителей оружия в бывшем СССР - у Украины и Беларуси, стран Центральной и Юго-Восточной Европы, а также у Израиля, Турции и Пакистана, в которых развитая оборонная отрасль”. 

Об этом Report сообщил военный эксперт Рашад Сулейманов. 

Он отметил, что за последние 15 лет только у Израиля и России было приобретено оружия на сумму более 8 миллиардов долларов. 

Р. Сулейманов подчеркнул, что это - комплексы противовоздушной обороны, артиллерийские системы, авиационные средства, бронированные машины (танки, бронетранспортеры, БМП и инженерная техника), корабли, системы C4ISR и прочие.

"Ныне основным поставщиком является Россия. За последние 4 года Чехия, Испания, Болгария, Словакия, Италия, Франция и ряд европейских государств смягчили или полностью сняли эмбарго на продажу оружия Азербайджану. В настоящее время исполняются контракты с компаниями, входящими в военно-промышленные комплексы указанных государств".


Эксперт отметил, что по объему средств и закупок на вооружение, Азербайджан находится на первом месте на постсоветском пространстве и в Юго-Восточной Европе. Согласно заявлениям официальных лиц Министерства обороны, парк оружия и военной техники обновлен на 80%:

"Оснащение армии ведется в трех направлениях: 

- Закупки из-за рубежа (на сегодняшний день основное направление) 

- Программы модернизации устаревшего оружия и техники 

- Местное производство.

Основные программы модернизации реализуются местными государственными и частными компаниями с привлечением турецких, белорусских и израильских компаний". 


По словам эксперта, в 2018 и 2019 годах продолжается процесс поставок нового оружия и техники по договорам, заключенным в предшествующие годы: "Оружие и техника приобретаются с учетом текущих и долгосрочных нужд армии и совершенно неправильно задумываться о ежегодных закупках только появившегося где-то оружия. Вопрос военного оснащения пересматривается в зависимости от военных угроз и угроз безопасности, изучаются новые системы, позволяющие устранить эти угрозы и принимаются решения в зависимости от нужд. Судя по тому, что в предшествующие годы демонстрировалось Министерством обороны и Государственной пограничной службой, особое внимание уделяется приобретению систем радиоэлектронной обороны, самоуничтожающимся беспилотникам и радарным системам". 

Р.Сулейманов считает, что Азербайджанская армия по арсеналу оружия сопоставима с ведущими армиями мира: "Хочу особо отметить, что на сегодняшний день беспилотников разведывательного и ударного назначения, имеющихся в арсенале нашей армии, нет в арсенале ни одного государства региона, включая Россию. Также можно привести в пример системы противовоздушной обороны и артиллерийские установки”.

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