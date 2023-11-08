Парадом Победы в Ханкенди командовал начальник Генштаба азербайджанской армии

Парадом Победы в Ханкенди командовал первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев.

Парадом Победы в Ханкенди командовал первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев.

Как сообщает Report, сначала министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт президенту Азербайджана, победоносному Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.

Затем перед трибуной прошли военнослужащие, проявившие в Отечественной войне и антитеррористических мероприятиях истинный героизм, мужество, отвагу и высокий профессионализм, подарившие нашему народу радость Великой Победы.