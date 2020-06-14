​Парадный расчет армии Азербайджана отправился в Москву – ВИДЕО

Парадный расчет в составе 75 военнослужащих азербайджанской армии отправился сегодня в Москву для участия в военном параде, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Завершившиеся в Баку подготовительные тренировки азербайджанские военнослужащие продолжат в Москве, наряду с парадными расчетами других стран.

Отметим, что на параде состоится торжественный марш наших военнослужащих с оружием, произведенным в нашей стране.