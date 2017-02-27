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    Глава пакистанской компании: Мы заинтересованы в передаче Азербайджану технологий по производству ручных гранатометов

    Компания GIDS заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в области оснащения сухопутных войск, морских сил

    Абу-Даби. 27 февраля. REPORT.AZ/ Пакистанская компания GIDS (Global Industrial & Defence Solutions) заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в области оснащения сухопутных войск, морских сил и внутренних войск.

    Об этом Report заявил глава компании, отставной генерал-майор Тариг Джаваид. По его словам, компания уже осуществляет поставки вооружения внутренним войскам. 

    "Мы поставляем внутренним войскам каски, дымовые шашки. Что же касается ВМС и сухопутных войск у нас уже имеются контракты и мы ждем подтверждения от вышестоящих чинов обеих стран", - заявил Т. Джаваид.

    Глава GIDS также сообщил о заинтересованности в передаче Азербайджану технологий по производству ручных гранатометов: "Со стороны министерства оборонной промышленности Азербайджана есть определенная договоренность по этому поводу".

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