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Пакистанская делегация посетила Национальный университет обороны

Пакистанская делегация посетила Национальный университет обороны В рамках учебной поездки делегация, состоящая из руководителей и слушателей курса "Национальная безопасность и война" Национального университета обороны Исламской Республики Пакистан, посетила Национальный университет обороны Азербайджана.
Армия
9 мая 2025 г. 19:44
Пакистанская делегация посетила Национальный университет обороны

В рамках учебной поездки делегация, состоящая из руководителей и слушателей курса "Национальная безопасность и война" Национального университета обороны Исламской Республики Пакистан, посетила Национальный университет обороны Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе визита делегация была подробно проинформирована о деятельности университета, проводимых реформах и предстоящих целях, были продемонстрированы презентации. Между военными учебными заведениями двух стран был проведен обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества.

Выступивший на встрече заместитель ректора Национального университета обороны по научной части - ректор Военного научно-исследовательского института генерал-майор Ариф Гасанов поприветствовал делегацию Пакистана и рассказал о крепких дружеских и братских отношениях между Азербайджаном и Пакистаном. Была отмечена важность углубления двустороннего сотрудничества в области военного образования.

Затем были проведены переговоры по поводу новых учебных заведений, которые планируется создать в ближайшем будущем при Национальном университете обороны.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPakistan nümayəndə heyəti Milli Müdafiə Universitetində olub - VİDEO

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