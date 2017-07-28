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    Пакистан назначил нового военного атташе в Азербайджан

    Закир Гасанов встретился с послом Пакистана в Азербайджане
    © Mod.gov.az

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в Азербайджане Саидом Ханом Мохмандом.

    Как сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана, в ходе встречи, в которой была особо подчеркнута важность взаимных визитов в развитии отношений между нашими странами, было отмечено, что сотрудничество в военной, военно-технической сфере и в области военного образования также успешно развивается.

    Подчеркнув, что военные связи отвечают интересам обеих стран, стороны сочли важным активизировать усилия в этом направлении. Высоко оценив проекты, реализуемые в рамках военно-технического сотрудничества, стороны отметили значимую роль закупленных в Пакистане самолетов "Супер Мушак" в усовершенствовании боевых навыков военных пилотов Азербайджана.

    Затем посол представил министру обороны завершившего свою деятельность в Азербайджане военного атташе полковника Сиеда Имрана Али и назначенного на эту должность нового военного атташе полковника Надема Ягуба Чаудри.

    Генерал-полковник З. Гасанов выразил благодарность полковнику Сиеду Имрану Али за усилия, приложенные в сфере расширения связей между нашими странами за период своего пребывания в Азербайджане, и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

    Поздравив нового военного атташе в связи с началом военно-дипломатической миссии в Азербайджане, министр пожелал ему успехов в деятельности в сфере развития связей между вооруженными силами наших стран.

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