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    Ожидается официальный визит в Азербайджан министра обороны Кыргызстана

    Визит Абибиллы Кудайбердиева продлится до 13 февраля

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/10 февраля ожидается официальный визит в Азербайджан министра обороны Кыргызской Республики Абибиллы Кудайбердиева.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В рамках визита запланирована встреча гостя в Министерстве обороны.

    Ожидается визит возглавляемой А. Кудайбердиевым делегации в Военную академию вооруженных сил, Высшую военную школу имени Гейдара Алиева, Учебно-образовательный центр Вооруженных сил.

    Официальный визит министра обороны Кыргызстана продлится до 13 февраля.

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