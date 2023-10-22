Отработаны очередные задачи совместных учений "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023"

Накануне совместных тактических учений "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023" подразделения коммандос азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции отработали выполнение специальных задач.

Накануне совместных тактических учений "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023" подразделения коммандос азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции отработали выполнение специальных задач.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

В соответствии с планом коммандос приникли вглубь оперативного района и успешно выполнили задачи по выявлению, окружению и обезвреживанию временных укрытий диверсионной группы условного противника, расположенных в населенных пунктах.

Отметим, что совместные тактические учения, посвященные 100-летию образования Турецкой Республики, пройдут 23-25 октября по нескольким направлениям, включая город Баку, Нахчыванскую Автономную Республику и освобожденные территории.