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Отработаны очередные задачи совместных учений "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023"

Отработаны очередные задачи совместных учений "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023" Накануне совместных тактических учений "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023" подразделения коммандос азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции отработали выполнение специальных задач.
Армия
22 октября 2023 г. 18:46
Отработаны очередные задачи совместных учений Мустафа Кемаль Ататюрк-2023

Накануне совместных тактических учений "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023" подразделения коммандос азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции отработали выполнение специальных задач.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

В соответствии с планом коммандос приникли вглубь оперативного района и успешно выполнили задачи по выявлению, окружению и обезвреживанию временных укрытий диверсионной группы условного противника, расположенных в населенных пунктах.

Отметим, что совместные тактические учения, посвященные 100-летию образования Турецкой Республики, пройдут 23-25 октября по нескольким направлениям, включая город Баку, Нахчыванскую Автономную Республику и освобожденные территории.

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