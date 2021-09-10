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Отработан очередной этап азербайджано-турецких занятий групп подводного нападения и обороны

Отработан очередной этап азербайджано-турецких занятий групп подводного нападения и обороны Выполнены задачи очередного этапа совместных азербайджано-турецких учебно-тренировочных занятий групп подводного нападения и обороны.
Армия
10 сентября 2021 г. 12:22
Отработан очередной этап азербайджано-турецких занятий групп подводного нападения и обороны

Выполнены задачи очередного этапа совместных азербайджано-турецких учебно-тренировочных занятий групп подводного нападения и обороны.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе этого этапа были успешно выполнены задачи по нейтрализации террористов и освобождению корабля, захваченного террористической группировкой в азербайджанском секторе Каспийского моря.

На очередном этапе учений с привлечением вертолетов и катеров спецназовцы двух братских стран четко и эффективно выполнили поставленные задачи, продемонстрировав высокий профессионализм.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Turkish underwater offence, defense groups accomplish next stage of joint exercises
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə xüsusi təyinatlıları gəmini şərti terrorçulardan azad edib

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