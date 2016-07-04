Отозван военный атташе Польши в Азербайджане

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ По решению министра обороны Польши Антони Мацеревича, со своих должностей освобождены военные атташе Польши в ряде стран, в том числе и в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Радио Польша, атташе будут сняты с должности в течение второго полугодия.

Помимо Азербайджана, будут отозваны военные атташе Польши в США, Нидерландах, Бельгии, Болгарии, Грузии и Алжире. Новые назначения пока не приняты.

Отметим, что должность военного атташе Польши в Азербайджане занимал полковник Збигнев Василевский.