Отмечается 105-летие Ази Асланова - ФОТО

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Сегодня отмечается 105-летие дважды героя Советского Союза, гвардии генерал-майора танковых войск Ази Асланова.

Как сообщила Report директор Дома-музея Ази Асланова Тамара Фатуллаева, с раннего утра местные жители, военнослужащие, студенты, педагоги и учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники детсадов возлагают цветы к памятнику Ази Асланова в Лянкярани.

Затем мероприятие продолжилось в Лянкяранском государственном драматическом театре, где представили документальный фильм и литературно-художественную композицию о боевом пути Ази Асланова.

По случаю юбилея в Доме-музее Ази Асланова прошло мероприятие под названием "Здесь родился Ази" ("Ази бурда догулуб"). На мероприятии участвовали представители интеллигенции и районной общественности, молодые солдаты из воинских частей Лянкярана, учащиеся общеобразовательных школ. Люди и в эти минуты продолжают приходить в дом, где родился А.Асланов, и возлагают цветы к его бюсту.

Отметим, что А.Асланов родился 22 января 1910 года в Лянкяране. В 1924-1930 гг. он учился в Бакинской и Ленинградской военных школах. В неравном бою с немецкими бронетанковыми войсками в ночь на 23 июня 1941 года Ази Асланов проявил себя как истинный полководец. За героизм в боях под Москвой в декабре 1941 года его удостоили ордена Красной Звезды. А.Асланов, прошедший боевой путь от Сталинграда до Балтийского побережья, героически погиб 24 января 1945 года в бою с немецкими фашистами в районе Лиепая (Латвия).