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Состоялось открытие воинской части ВВС Азербайджана в прифронтовой зоне

Открытие воинской части ВВС Азербайджана в прифронтовой зоне

Заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенант Рамиз Таиров принял участие в церемонии открытия очередной новой воинской части ВВС, дислоцированной в прифронтовой зоне.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Ознакомившись с условиями, созданными для личного состава, генерал-лейтенант Р.Таиров осмотрел здание штаба, солдатскую казарму, медпункт, столовую, классные комнаты, продовольственные и вещевые склады, котельную, а также другие служебные и административные объекты на территории части.

Было отмечено, что условия, созданные в новой воинской части, окажут положительное влияние на поддержание высокого уровня боеготовности ВВС и обеспечат качественную организацию и несение боевого дежурства.

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