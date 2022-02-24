О нас
Аудио новости

Отдельная пограндивизия "Нахчыван" провела тактические учения

Отдельная пограндивизия "Нахчыван" провела тактические учения На служебной территории Отдельной пограничной дивизии "Нахчыван" прошли тактические учения на тему "Отражение вооруженных нападений на государственной границе и проведение пограничного розыска".
Армия
24 февраля 2022 г. 11:53
Отдельная пограндивизия Нахчыван провела тактические учения

На служебной территории Отдельной пограничной дивизии "Нахчыван" прошли тактические учения на тему "Отражение вооруженных нападений на государственной границе и проведение пограничного розыска".

Как передает Report, согласно сценарию учений, госграницу нарушают неизвестные лица, намеревающиеся провести диверсионно-подрывную деятельность.

Несмотря на вооруженное сопротивление диверсантов, группы атаки, демонстрируя профессионализм, обезвреживают вооруженных людей, а руководитель диверсионного отряда задерживается и эвакуируется в пункт назначения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Military tactical exercises held in Azerbaijan's Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке “Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Diviziyasında taktiki təlim keçirilib

Самое важное

Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
24 февраля 2022 г. 08:33
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Россию
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Россию
23 февраля 2022 г. 20:38
Президенты Азербайджана и Турции обсудили отношения с Арменией и украинский вопрос
Президенты Азербайджана и Турции обсудили отношения с Арменией и украинский вопрос
23 февраля 2022 г. 18:03
Армянские боевики подвергли обстрелу село Физулинского района
Армянские боевики подвергли обстрелу село Физулинского района
23 февраля 2022 г. 14:46
Глава организации Матери Сребреницы: Резня в Ходжалы является актом геноцида
Глава организации "Матери Сребреницы": Резня в Ходжалы является актом геноцида
23 февраля 2022 г. 14:10
Московская декларация - очередная поддержка территориальной целостности, независимости и безопасности Азербайджана
Московская декларация - очередная поддержка территориальной целостности, независимости и безопасности Азербайджана
23 февраля 2022 г. 12:37
Лидер России: Мы признательны азербайджанскому руководству
Лидер России: Мы признательны азербайджанскому руководству
23 февраля 2022 г. 00:18
Россия и Азербайджан проведут безотлагательные консультации в случае угрозы интересам безопасности
Россия и Азербайджан проведут безотлагательные консультации в случае угрозы интересам безопасности
22 февраля 2022 г. 22:27
Путин: Декларация о союзническом взаимодействии станет новым этапом в отношениях
Путин: Декларация о союзническом взаимодействии станет новым этапом в отношениях
22 февраля 2022 г. 16:37
Лавров: На Каспийском саммите примут хороший пакет документов
Лавров: На Каспийском саммите примут хороший пакет документов
22 февраля 2022 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi