Отдельная пограндивизия "Нахчыван" провела тактические учения

Отдельная пограндивизия "Нахчыван" провела тактические учения

На служебной территории Отдельной пограничной дивизии "Нахчыван" прошли тактические учения на тему "Отражение вооруженных нападений на государственной границе и проведение пограничного розыска".

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На служебной территории Отдельной пограничной дивизии "Нахчыван" прошли тактические учения на тему "Отражение вооруженных нападений на государственной границе и проведение пограничного розыска". Как передает Report, согласно сценарию учений, госграницу нарушают неизвестные лица, намеревающиеся провести диверсионно-подрывную деятельность. Несмотря на вооруженное сопротивление диверсантов, группы атаки, демонстрируя профессионализм, обезвреживают вооруженных людей, а руководитель диверсионного отряда задерживается и эвакуируется в пункт назначения. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Military tactical exercises held in Azerbaijan's Nakhchivan