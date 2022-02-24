Отдельная пограндивизия "Нахчыван" провела тактические учения

На служебной территории Отдельной пограничной дивизии "Нахчыван" прошли тактические учения на тему "Отражение вооруженных нападений на государственной границе и проведение пограничного розыска".
Как передает Report, согласно сценарию учений, госграницу нарушают неизвестные лица, намеревающиеся провести диверсионно-подрывную деятельность.
Несмотря на вооруженное сопротивление диверсантов, группы атаки, демонстрируя профессионализм, обезвреживают вооруженных людей, а руководитель диверсионного отряда задерживается и эвакуируется в пункт назначения.