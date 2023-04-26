Отдельная общевойсковая армия организовала мероприятие в Бабекском районе Нахчывана

Отдельная общевойсковая армия организовала в Бабекском районе Нахчывана мероприятие на тему "Политика строительства армии Великого лидера Гейдара Алиева".

Отдельная общевойсковая армия организовала в Бабекском районе Нахчывана мероприятие на тему "Политика строительства армии Великого лидера Гейдара Алиева".

Как сообщает местное бюро Report, на мероприятии память Великого лидера Гейдара Алиева и шехидов была почтена минутой молчания, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступавшие отметили, что создание в Азербайджане сильной и высоко боеспособной национальной армии связано с именем Общенационального лидера Гейдара Алиева. В результате целенаправленной политики и реформ, проводимых Великим лидером, в строительстве армии достигнуты большие успехи, сформирована профессиональная регулярная армия высокого уровня.



В продолжение мероприятия в исполнении детей военнослужащих прозвучали стихи о Гейдаре Алиеве.

В заключительной части состоялся просмотр документального фильма об исключительных заслугах Гейдара Алиева в деле строительства армии.