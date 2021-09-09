Подразделения Азербайджанской армии в Нахчыване провели комплексные учения

В соединениях, частях и подразделениях противовоздушной обороны Отдельной общевойсковой армии Азербайджана в Нахчыване состоялись комплексные учения.

В подразделениях противовоздушной обороны Отдельной общевойсковой армии Азербайджана в Нахчыване прошли комплексные учения.

Об этом Report сообщили в Отдельной общевойсковой армии. Комплексные учения проведены для проверки состояния профессиональной подготовки личного состава, к учениям была привлечена и армейская авиация.

Учения начались с приведения в состояние повышенной боевой готовности соединений, частей и подразделений противовоздушной обороны Отдельной общевойсковой армии.

Согласно плану, во взаимодействии с зенитно-ракетными, радиотехническими и противовоздушными подразделениями сухопутных войск были проведены учения по отражению ударов "противник в воздухе".