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Подразделения Азербайджанской армии в Нахчыване провели комплексные учения

Подразделения Азербайджанской армии в Нахчыване провели комплексные учения В соединениях, частях и подразделениях противовоздушной обороны Отдельной общевойсковой армии Азербайджана в Нахчыване состоялись комплексные учения.
Армия
9 сентября 2021 г. 12:36
Подразделения Азербайджанской армии в Нахчыване провели комплексные учения
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В подразделениях противовоздушной обороны Отдельной общевойсковой армии Азербайджана в Нахчыване прошли комплексные учения.

Об этом Report сообщили в Отдельной общевойсковой армии. Комплексные учения проведены для проверки состояния профессиональной подготовки личного состава, к учениям была привлечена и армейская авиация.

Учения начались с приведения в состояние повышенной боевой готовности соединений, частей и подразделений противовоздушной обороны Отдельной общевойсковой армии.

Согласно плану, во взаимодействии с зенитно-ракетными, радиотехническими и противовоздушными подразделениями сухопутных войск были проведены учения по отражению ударов "противник в воздухе".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Naxçıvandakı birləşmələri kompleks məşq keçirib

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