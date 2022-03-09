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Отчет: В прошлом году были задержаны 6 человек, воевавших в зонах конфликтов за рубежом

Отчет: В прошлом году были задержаны 6 человек, воевавших в зонах конфликтов за рубежом За отчетный период в рамках борьбы с терроризмом были задержаны и переданы в соответствующие органы для привлечения к уголовной ответственности шесть человек, воевавших в зонах конфликтов за рубежом.
Армия
9 марта 2022 г. 18:46
Отчет: В прошлом году были задержаны 6 человек, воевавших в зонах конфликтов за рубежом

За отчетный период в рамках борьбы с терроризмом были задержаны и переданы в соответствующие органы для привлечения к уголовной ответственности шесть человек, воевавших в зонах конфликтов за рубежом.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2021 году.

В рамках мер по борьбе с нелегальной миграцией задержаны 11 нелегальных мигрантов, пытавшихся нарушить государственную границу, три человека привлечены к ответственности.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий один человек стал жертвой торговли людьми и был передан правоохранительным органам для принятия соответствующих мер.

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Версия на азербайджанском языке HESABAT: Ötən il xaricdə münaqişə zonalarında döyüşmüş 6 nəfər şəxs saxlanılıb

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