От мин очищено около 200 гектаров земли, отведенной под строительство аэропорта Физули

"По указанию главы государства в освобожденных от оккупации районах создается инфраструктура".

"По указанию главы государства в освобожденных от оккупации районах создается инфраструктура".

Как передает Report, об этом сообщил начальник Управления инженерных войск Министерства обороны Азербайджана генерал-майор Анар Керимов.

"Инженерно-саперным подразделениям Азербайджанской армии поручено проверить территории, на которых предусмотрено строительство аэропорта вблизи города Физули. По состоянию на сегодняшний день, проверены около 200 гектаров земли, отведенной под аэропорт. В ходе проверочных работ на территории было обнаружено значительное количество боеприпасов. Хотя эти территории не были линией соприкосновения и расположены далеко от нее. Кроме того, строится дорога Победы. В результате большой самоотверженности и героизма наших инженерных войск накануне взятия Шуши эта дорога была расчищена для продвижения наших войск", - сказал начальник управления.