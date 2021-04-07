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От мин очищено около 200 гектаров земли, отведенной под строительство аэропорта Физули

От мин очищено около 200 гектаров земли, отведенной под строительство аэропорта Физули "По указанию главы государства в освобожденных от оккупации районах создается инфраструктура".
Армия
7 апреля 2021 г. 17:19
От мин очищено около 200 гектаров земли, отведенной под строительство аэропорта Физули
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"По указанию главы государства в освобожденных от оккупации районах создается инфраструктура".

Как передает Report, об этом сообщил начальник Управления инженерных войск Министерства обороны Азербайджана генерал-майор Анар Керимов.

"Инженерно-саперным подразделениям Азербайджанской армии поручено проверить территории, на которых предусмотрено строительство аэропорта вблизи города Физули. По состоянию на сегодняшний день, проверены около 200 гектаров земли, отведенной под аэропорт. В ходе проверочных работ на территории было обнаружено значительное количество боеприпасов. Хотя эти территории не были линией соприкосновения и расположены далеко от нее. Кроме того, строится дорога Победы. В результате большой самоотверженности и героизма наших инженерных войск накануне взятия Шуши эта дорога была расчищена для продвижения наших войск", - сказал начальник управления.

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Версия на азербайджанском языке Füzuli hava limanı üçün nəzərdə tutulan 200 hektara yaxın ərazi yoxlanılaraq təhvil verilib

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