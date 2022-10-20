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Операция по освобождению высоты "Уч нокта"

Операция по освобождению высоты "Уч нокта" “Высота “Уч нокта“, расположенная на территории Зангиланского района, была освобождена от вражеской оккупации в период Отечественной войны благодаря беспилотным летательным аппаратам и героизму подразделений быстрого реагирования Государственной пограничн
Армия
20 октября 2022 г. 13:02
Операция по освобождению высоты Уч нокта

Высота “Уч нокта“, расположенная на территории Зангиланского района, была освобождена от вражеской оккупации в период Отечественной войны благодаря героизму подразделений быстрого реагирования Государственной пограничной службы (ГПС) с поддержкой беспилотных летательных аппаратов.

Об этом в интервью командированному в Зангиланский район сотруднику Report сообщил начальник штаба Пограничных войск ГПС генерал-майор Агшин Магеррамов.

Генерал-майор, командовавший подразделениями в период Отечественной войны, отметил, что освобождение высоты “Уч нокта“ запомнилось как одно из успешных операций спецназа ГПС.

По его словам, накануне наступления была проведена воздушная разведка территории, уточнены данные о противнике, его местонахождении, стратегических объектах, укрытиях, живой силе, технике, огневых позициях, маршрутах передвижения, установках противовоздушной обороны. “На следующий день ночью небольшими группами было осуществлено проникновение в тыл врага и нанесен сокрушительный удар по армянам, в результате которого они были вынуждены отступить", — рассказал генерал-майор.

Однако противник не захотел мириться с поражением и, перейдя в атаку при поддержке тяжелой техники, попытался вернуть потерянные позиции. Однако азербайджанские пограничники в очередной раз преподали армянам урок, сказал он.

"Высота “Уч нокта“ имеет большое стратегическое значение, так как именно здесь пересекаются государственные границы трех государств - Азербайджана, Ирана и Армении. Это было известно также пограничникам, поэтому к операции готовились тщательно", — рассказал он.

Генерал-майор подчеркнул, что в период Отечественной войны и последующих операций азербайджанские пограничники выполняли все боевые задачи, не нарушая положений Женевской конвенцией.

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