О нас

Осуществлено распределение призывников по воинским частям

Осуществлено распределение призывников по воинским частям Состоялось очередное заседание комиссии в составе начальников Главных управлений и управлений министерства, а также уполномоченных офицеров Генерального штаба Азербайджанской Армии, созданной на основании соответствующего приказа министра обороны.
Армия
22 июля 2022 г. 18:51
Осуществлено распределение призывников по воинским частям

Состоялось очередное заседание комиссии в составе начальников Главных управлений и управлений министерства, а также уполномоченных офицеров Генерального штаба Азербайджанской армии, созданной на основании соответствующего приказа министра обороны.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В целях комплектования воинских частей Азербайджанской Армии на заседании было осуществлено распределение новобранцев, призванных на военную службу.

Согласно соответствующему распоряжению Верховного Главнокомандующего, на основании «Плана отправки призывников в воинские части в июле 2022 года», процесс распределения призывников был осуществлен совершенно прозрачно в электронном формате посредством специальной компьютерной программы.

Процесс распределения призывников по воинским частям ведется с учетом их квалификации и экстерриториального принципа. При направлении в войска специального назначения или в воинские части коммандос отдается предпочтение имеющим высокий уровень физической подготовки. В то же время дано соответствующее поручение о размещении в резервные подразделения для продолжения службы новобранцев, являющихся единственным ребенком в семье.

К процессу распределения привлечены представители Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу и Службы государственной безопасности.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоÇağırışçıların hərbi hissələr üzrə bölgüsü keçirilib

Другие новости из категории

Минобороны отчиталось о работе в сфере СМИ за первое полугодие
Минобороны отчиталось о работе в сфере СМИ за первое полугодие
22 июля 2022 г. 10:30
Военная прокуратура: Число жертв среди личного состава Вооруженных сил значительно сократилось
Военная прокуратура: Число жертв среди личного состава Вооруженных сил значительно сократилось
21 июля 2022 г. 17:08
Погибшего военнослужащего-азербайджанца украинской армии проводили в последний путь
Погибшего военнослужащего-азербайджанца украинской армии проводили в последний путь
21 июля 2022 г. 15:41
Прошла встреча экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству министерств обороны Азербайджана и Италии
ФотоПрошла встреча экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству министерств обороны Азербайджана и Италии
21 июля 2022 г. 15:29
Азербайджанские и турецкие инженеры-саперы проводят совместные занятия
ФотоАзербайджанские и турецкие инженеры-саперы проводят совместные занятия
21 июля 2022 г. 11:00
Ракетные и артиллерийские подразделения выполнили огневые задачи
Ракетные и артиллерийские подразделения выполнили огневые задачи
18 июля 2022 г. 11:52
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
17 июля 2022 г. 16:17
В Азербайджане состоялся очередной выпуск Курса подготовки коммандос
ФотоВ Азербайджане состоялся очередной выпуск "Курса подготовки коммандос"
16 июля 2022 г. 13:59
В Азербайджане проводятся учебные сборы военнообязанных
ФотоВ Азербайджане проводятся учебные сборы военнообязанных
16 июля 2022 г. 12:12
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
16 июля 2022 г. 08:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi