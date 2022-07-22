Осуществлено распределение призывников по воинским частям

Состоялось очередное заседание комиссии в составе начальников Главных управлений и управлений министерства, а также уполномоченных офицеров Генерального штаба Азербайджанской армии, созданной на основании соответствующего приказа министра обороны.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
В целях комплектования воинских частей Азербайджанской Армии на заседании было осуществлено распределение новобранцев, призванных на военную службу.
Согласно соответствующему распоряжению Верховного Главнокомандующего, на основании «Плана отправки призывников в воинские части в июле 2022 года», процесс распределения призывников был осуществлен совершенно прозрачно в электронном формате посредством специальной компьютерной программы.
Процесс распределения призывников по воинским частям ведется с учетом их квалификации и экстерриториального принципа. При направлении в войска специального назначения или в воинские части коммандос отдается предпочтение имеющим высокий уровень физической подготовки. В то же время дано соответствующее поручение о размещении в резервные подразделения для продолжения службы новобранцев, являющихся единственным ребенком в семье.
К процессу распределения привлечены представители Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу и Службы государственной безопасности.