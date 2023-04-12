Останки шехида Сабухи Тагиева отправлены в Нахчыван

11:57

Тело военнослужащего Сабухи Тагиева, который стал шехидом при предотвращении провокации армянской стороны, отправлено в Нахчыван.

Как передает местное бюро Report, тело шехида сегодня будет передано семье.

Шехид будет похоронен на кладбище в поселке Бадамлы Шахбузского района.

Сабухи Тагиев родился в селе Шада Шахбузского района, позднее вместе с семьей переехал в Бадамлы.

Отметим, что 11 апреля в 16:20 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в Лачынском направлении.

При предотвращении провокации армянской стороны шехидами стали военнослужащие Азербайджанской армии Залов Видади Низами оглу, Гасанов Эльшад Габиль оглу и Тагиев Сабухи Гюндуз оглу.