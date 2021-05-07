Останки шехида Отечественной войны переданы семье

"Продолжается выполнение оперативно-розыскных работ для установления местонахождения других пропавших без вести военнослужащих"

Установлена личность очередного считавшегося без вести пропавшим военнослужащего, останки которого были обнаружены в результате проведенных оперативно-розыскных работ. Обеспечена передача останков соответствующим структурам.

Об этом Report сообщили в пресс-службе военной прокуратуры.

По информации военной прокуратуры, в результате проведенных оперативно-розыскных работ была установлена личность очередного считавшегося без вести пропавшим военнослужащего капитана Рахматова Абульфаза Гусейнверди оглу.

"Продолжается выполнение оперативно-розыскных работ для установления местонахождения других пропавших без вести военнослужащих, поисковые группы в настоящее время проводят интенсивные работы", - говорится в информации.