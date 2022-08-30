Останки погибших азербайджанцев эксгумируют из шести общих могил на освобожденных территориях

Совместно с Международным комитетом Красного креста (МККК) планируется осуществить работы по эксгумации из шести мест массового захоронения, в которых предположительно похоронены граждане Азербайджана, числящиеся пропавшими без вести в годы Первой Карабах

Совместно с Международным комитетом Красного креста (МККК) планируется осуществить работы по эксгумации из шести мест массового захоронения, в которых похоронены граждане Азербайджана, числящиеся пропавшими без вести в годы Первой Карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом сегодня на конференции "Идентификация личности без вести пропавших лиц - гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести, сказал секретарь Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, руководитель рабочей группы Исмаил Ахундов.

Он отметил, что работы по эксгумации останков проводятся Госкомиссией в рамках совместного проекта с Бакинским представительством МККК на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана: "Местонахождение шести общих могил установлено с географической точностью. Предположительно в них похоронены граждане Азербайджана, погибшие в годы Первой Карабахской войны, о судьбе которых до сих пор нет никаких сведений".