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Останки погибших азербайджанцев эксгумируют из шести общих могил на освобожденных территориях

Останки погибших азербайджанцев эксгумируют из шести общих могил на освобожденных территориях Совместно с Международным комитетом Красного креста (МККК) планируется осуществить работы по эксгумации из шести мест массового захоронения, в которых предположительно похоронены граждане Азербайджана, числящиеся пропавшими без вести в годы Первой Карабах
Армия
30 августа 2022 г. 12:37
Останки погибших азербайджанцев эксгумируют из шести общих могил на освобожденных территориях

Совместно с Международным комитетом Красного креста (МККК) планируется осуществить работы по эксгумации из шести мест массового захоронения, в которых похоронены граждане Азербайджана, числящиеся пропавшими без вести в годы Первой Карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом сегодня на конференции "Идентификация личности без вести пропавших лиц - гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести, сказал секретарь Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, руководитель рабочей группы Исмаил Ахундов.

Он отметил, что работы по эксгумации останков проводятся Госкомиссией в рамках совместного проекта с Бакинским представительством МККК на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана: "Местонахождение шести общих могил установлено с географической точностью. Предположительно в них похоронены граждане Азербайджана, погибшие в годы Первой Карабахской войны, о судьбе которых до сих пор нет никаких сведений".

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Версия на английском языке Remains of dead Azerbaijanis exhumed from 6 mass graves in liberated territories
Версия на азербайджанском языке BQXK ilə birgə altı yüksək coğrafi dəqiqlikli məzar yerində insan qalıqlarının ekshumasiyasına dair pilot layihə planlaşdırılır

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