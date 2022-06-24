Организованы медиатуры по случаю Дня Вооруженных сил

По случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил для представителей СМИ были организованы медиатуры по родам войск азербайджанской армии, управлениям и службам министерства, а также учебным заведениям специального назначения.

По случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил для представителей СМИ были организованы медиатуры по родам войск азербайджанской армии, управлениям и службам министерства, а также учебным заведениям специального назначения.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, в рамках медиатуров представители СМИ ознакомились с организацией службы и боевой деятельности личного состава, а также с социально-бытовыми условиями и материально-техническим обеспечением.

Представители СМИ побывали в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, а также на боевых позициях Азербайджанской армии на государственной границе, встретились с военнослужащими, проходящими здесь службу.

Наши военнослужащие выразили удовлетворение условиями, созданными в результате внимания и заботы президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, выразили гордость за службу в Азербайджанской армии.