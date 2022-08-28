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Организована служебная деятельность военной полиции в городе Лачын, селах Забух и Сус

Организована служебная деятельность военной полиции в городе Лачын, селах Забух и Сус В городе Лачин, селах Забух и Сус организована служебная деятельность подразделений военной полиции Азербайджанской Армии.
Армия
28 августа 2022 г. 13:24
Организована служебная деятельность военной полиции в городе Лачын, селах Забух и Сус

В городе Лачын, селах Забух и Сус организована служебная деятельность подразделений военной полиции Азербайджанской Армии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"Военная полиция осуществляет деятельность по обеспечению безопасности на указанных территориях.

Наряды военной полиции несут круглосуточную службу на стационарных и подвижных постах в населенных пунктах, осуществляют пропускной режим и контроль за соблюдением военнослужащими распорядка дня в ходе несения службы и боевого дежурства.

На контрольно-пропускных пунктах осуществляется патрулирование, охрана объектов, ведется учет въезжающей на территорию техники, осуществляется деятельность по направлению движения военных транспортных средств и сопровождению колонн в целях их безопасности.

Кроме того, проводятся мероприятия по поиску мин и организации караульной службы на территории с привлечением породистых собак, специально обученных в функционирующем при военной полиции кинологическом центре", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərində hərbi polisin xidməti fəaliyyəti təşkil edilib

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