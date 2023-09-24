Организован визит военных атташе в город Шушу

Организован первый визит аккредитованных в нашей стране военных атташе иностранных государств в Шушу после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Вооруженными силами Азербайджана в Карабахском регионе.
Об этом передает
Военные атташе осмотрели заброшенный опорный пункт подразделений Вооруженных сил Армении в Шушинском районе.
Высокопоставленные офицеры Министерства обороны проинформировали делегацию об изъятой после антитеррористических мероприятий боевой технике, оборудовании военного назначения и боеприпасах, был продемонстрирован соответствующий видеоролик.