Организован визит военных атташе в город Шушу

Организован первый визит аккредитованных в нашей стране военных атташе иностранных государств в Шушу после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Вооруженными силами Азербайджана в Карабахском регионе.

Организован первый визит аккредитованных в нашей стране военных атташе иностранных государств в Шушу после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Вооруженными силами Азербайджана в Карабахском регионе.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

Военные атташе осмотрели заброшенный опорный пункт подразделений Вооруженных сил Армении в Шушинском районе.

Высокопоставленные офицеры Министерства обороны проинформировали делегацию об изъятой после антитеррористических мероприятий боевой технике, оборудовании военного назначения и боеприпасах, был продемонстрирован соответствующий видеоролик.