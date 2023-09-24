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Организован визит военных атташе в город Шушу

Организован визит военных атташе в город Шушу Организован первый визит аккредитованных в нашей стране военных атташе иностранных государств в Шушу после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Вооруженными силами Азербайджана в Карабахском регионе.
Армия
24 сентября 2023 г. 16:39
Организован визит военных атташе в город Шушу

Организован первый визит аккредитованных в нашей стране военных атташе иностранных государств в Шушу после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Вооруженными силами Азербайджана в Карабахском регионе.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

Военные атташе осмотрели заброшенный опорный пункт подразделений Вооруженных сил Армении в Шушинском районе.

Высокопоставленные офицеры Министерства обороны проинформировали делегацию об изъятой после антитеррористических мероприятий боевой технике, оборудовании военного назначения и боеприпасах, был продемонстрирован соответствующий видеоролик.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi attaşelərin Şuşa şəhərinə səfəri təşkil edilib

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