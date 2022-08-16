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Организован визит иранских военных на освобожденные территории Азербайджана

Организован визит иранских военных на освобожденные территории Азербайджана При организации министерства обороны Азербайджана группа специалистов, состоящая из представителей вооруженных сил Исламской Республики Иран, побывала на освобожденных территориях.
Армия
16 августа 2022 г. 17:59
Организован визит иранских военных на освобожденные территории Азербайджана

При организации министерства обороны Азербайджана группа специалистов, состоящая из представителей вооруженных сил Исламской Республики Иран, побывала на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках визита делегация также посетила Бардинский и Тертерский районы, подвергшиеся ракетным и артиллерийским обстрелам со стороны Армении в ходе Отечественной войны.

Визит, в котором также приняли участие сотрудники посольства Ирана в Азербайджане, продлится до 20 августа.

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Версия на английском языке ФотоIranian defence delegation visits liberated territories 
Версия на азербайджанском языке Фотоİran hərbi nümayəndə heyətinin azad edilmiş ərazilərə səfəri təşkil olunub

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