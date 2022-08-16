Организован визит иранских военных на освобожденные территории Азербайджана

При организации министерства обороны Азербайджана группа специалистов, состоящая из представителей вооруженных сил Исламской Республики Иран, побывала на освобожденных территориях.

При организации министерства обороны Азербайджана группа специалистов, состоящая из представителей вооруженных сил Исламской Республики Иран, побывала на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках визита делегация также посетила Бардинский и Тертерский районы, подвергшиеся ракетным и артиллерийским обстрелам со стороны Армении в ходе Отечественной войны.

Визит, в котором также приняли участие сотрудники посольства Ирана в Азербайджане, продлится до 20 августа.