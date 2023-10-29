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Организован визит группы семей шехидов в Турцию

Организован визит группы семей шехидов в Турцию Министерством обороны совместно с Союзом предпринимателей и промышленников Азербайджана и Турции организован визит группы семей шехидов в Турецкую Республику.
Армия
29 октября 2023 г. 16:44
Организован визит группы семей шехидов в Турцию

Министерством обороны совместно с Союзом предпринимателей и промышленников Азербайджана и Турции организован визит группы семей шехидов в Турецкую Республику.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

В рамках визита семьи шехидов встретились с семьями погибших военнослужащих братской страны и чиновниками города Кайсери.

Кроме того, члены они посетили достопримечательности города Кайсери, исторические памятники, парк Ходжалы, мемориал в память о жертвах Ходжалинского геноцида и могилы военнослужащих братской страны, ставших шехидами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBir qrup şəhid ailəsinin Türkiyəyə səfəri təşkil olunub

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