Организован визит группы семей шехидов в Турцию

Министерством обороны совместно с Союзом предпринимателей и промышленников Азербайджана и Турции организован визит группы семей шехидов в Турецкую Республику.

Министерством обороны совместно с Союзом предпринимателей и промышленников Азербайджана и Турции организован визит группы семей шехидов в Турецкую Республику.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

В рамках визита семьи шехидов встретились с семьями погибших военнослужащих братской страны и чиновниками города Кайсери.

Кроме того, члены они посетили достопримечательности города Кайсери, исторические памятники, парк Ходжалы, мемориал в память о жертвах Ходжалинского геноцида и могилы военнослужащих братской страны, ставших шехидами.