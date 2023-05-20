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Организован медиа-тур в Отдельную общевойсковую армию

Организован медиа-тур в Отдельную общевойсковую армию По инициативе министерства обороны по случаю пятой годовщины Гюннутской операции был организован медиа-тур в Отдельную общевойсковую армию.
Армия
20 мая 2023 г. 13:20
Организован медиа-тур в Отдельную общевойсковую армию

По инициативе министерства обороны по случаю пятой годовщины Гюннутской операции был организован медиа-тур в Отдельную общевойсковую армию.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В рамках визита журналисты побывали на освобожденных высотах и встретились с военнослужащими, принимавшими участие в Гюннутской операции.

Было отмечено, что Гюннутская операция, являющаяся очередным успешным этапом армейского строительства, начатого общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и продолженного Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым, свидетельствует о высоком профессионализме и боеготовности Отдельной общевойсковой армии. Было подчеркнуто, что Апрельские бои, Гюннутская операция, Товузские бои, славная победа в Отечественной войне и последующие успешные операции, вызывающие чувство гордости, являются наглядным показателем единства народа, государства и армии в Азербайджане и яркими страницами нашей славной военной истории.

Было отмечено, что в мае 2018 года в результате операции, проведенной Отдельной общевойсковой армией в Нахчыванской Автономной Республике, были освобождены село Гюннут Шарурского района, высоты Агбулаг, горы Гызылгая и Гарагая. Несколько выгодных позиций в этих направлениях перешли под контроль Азербайджанской Армии. В результате операции было освобождено более 11 000 гектаров земли.

Выразив удовлетворение созданными для них условиями, военнослужащие поделились с представителями СМИ своими воспоминаниями о Гюннутской операции. Было особо отмечено, что личный состав Отдельной Общевойсковой Армии гордится высокой оценкой Гюннутской операции, данной Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым. Военнослужащие подчеркнули, что и впредь будут верно и преданно служить Родине, народу и Военной клятве.

Затем журналисты понаблюдали за мероприятиями боевой подготовки в Отдельной общевойсковой армии и ознакомились с условиями, созданными для военнослужащих.

В завершение медиа-тура представители СМИ приняли участие в торжественном мероприятии по случаю пятой годовщины Гюннутской операции, состоявшемся в Учебно-тренировочном центре Отдельной общевойсковой армии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоJurnalistlər Günnüt əməliyyatı nəticəsində azad olunan ərazilərdə olublar

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