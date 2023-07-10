Организован медиа-тур по случаю третьей годовщины Товузских боев

Накануне третьей годовщины Товузских боев Министерство обороны организовало медиа-тур для журналистов по территориям, где проводились операции.

Накануне третьей годовщины Товузских боев Министерство обороны организовало медиа-тур для журналистов по территориям, где проводились операции.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, представители медиа провели съемки и взяли интервью у военнослужащих-участников Товузских боев, и несущих службу в воинской части, дислоцированной на этой территории.

Военнослужащие поделились воспоминаниями о боевых операциях, проведенных с 12 по 17 июля 2020 года вследствие грубого нарушения режима прекращения огня в направлении Товузского района.

В рамках медиа-тура журналисты также ознакомились с условиями, созданными в воинской части с целью организации служебно-боевой деятельности личного состава и обеспечения военнослужащих надлежащими бытовыми условиями.

Военнослужащие выразили удовлетворение созданными для них условиями.