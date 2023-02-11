Медицинский персонал армии Азербайджана продолжает свою деятельность в Кахраманмараше

Военно-медицинский персонал армии Азербайджана, командированный в Турцию по указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжает свою деятельность в Кахраманмараше.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
В координации с представителями министерства здравоохранения Турции и Вооруженных сил Турции азербайджанские военные врачи успешно провели еще 8 хирургических операций, оказали амбулаторную помощь 62 пострадавшим.
В общей сложности опытным медицинским персоналом армии Азербайджана было выполнено 25 хирургических операций, проведены обследования и оказана амбулаторная помощь 196 пострадавшим от землетрясения.
"Для оказания медицинской помощи пострадавшим, их скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни наш военно-медицинский персонал высокопрофессионально продолжает свою деятельность в братской стране", - заявили в Минобороны.