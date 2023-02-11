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Медицинский персонал армии Азербайджана продолжает свою деятельность в Кахраманмараше

Медицинский персонал армии Азербайджана продолжает свою деятельность в Кахраманмараше Военно-медицинский персонал армии Азербайджана, командированный в Турцию по указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжает свою деятельность в Кахраманмараше.
Армия
11 февраля 2023 г. 16:10
Медицинский персонал армии Азербайджана продолжает свою деятельность в Кахраманмараше

Военно-медицинский персонал армии Азербайджана, командированный в Турцию по указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжает свою деятельность в Кахраманмараше.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В координации с представителями министерства здравоохранения Турции и Вооруженных сил Турции азербайджанские военные врачи успешно провели еще 8 хирургических операций, оказали амбулаторную помощь 62 пострадавшим.

В общей сложности опытным медицинским персоналом армии Азербайджана было выполнено 25 хирургических операций, проведены обследования и оказана амбулаторная помощь 196 пострадавшим от землетрясения.

"Для оказания медицинской помощи пострадавшим, их скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни наш военно-медицинский персонал высокопрофессионально продолжает свою деятельность в братской стране", - заявили в Минобороны.

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Версия на английском языке ФотоExperienced medical personnel of Azerbaijan Army continue their activities in Kahramanmaras
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın hərbi həkimləri Kahramanmaraşda 25 cərrahi əməliyyat icra edib, 196 zərərçəkəni müayinə edib

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