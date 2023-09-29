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Опубликован список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных в Карабахском регионе

Опубликован список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных в Карабахском регионе Обнародована информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 10:00 29 сентября.
Армия
29 сентября 2023 г. 11:26
Опубликован список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных в Карабахском регионе

Обнародована информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 10:00 29 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, были конфискованы:

ОРУЖИЕ
1. Cтрелковое оружие – 1151
2. Гранатометы – 84
3. Пушки и гаубицы – 16
4. Минометы – 39
5. Противотанковое вооружение – 22
6. Вооружение ПВО – 132
TEХНИКА
1. Бронетехника – 18
2. Автомобильная техника - 120
3. Прицепы – 21
4. Вспомогательная техника – 5
БОЕПРИПАСЫ
1. Ракеты – 984
2. Пушечные и гаубичные снаряды – 2722
3. Зенитно-артиллерийские снаряды – 2627
4. Минометные снаряды – 6653
5. Гранаты - 2266
6. Ручные гранаты – 1368
7. Патроны – 652842
8. Другие боеприпасы – 2132
ПРИБОРЫ
1. Оптические приборы – 216
2. Другие приборы – 31
СНАРЯЖЕНИЕ
1. Средства индивидуальной экипировки – 677
2. Установки для различных видов оружия – 8
3. Другие средства экипировки – 2076

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Версия на английском языке Military equipment, weapons and ammunition seized in Karabakh region
Версия на азербайджанском языке Qarabağda müsadirə edilmiş döyüş texnikası, silah və sursatın yeni siyahısı açıqlanıb

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