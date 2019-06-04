Определился "Лучший реактивный артиллерийский дивизион" Азербайджанской армии - ВИДЕО

​Определился "Лучший реактивный артиллерийский дивизион" Азербайджанск

4 июня, 2019 10:54

© mod.gov.az https://report.az/storage/news/29bb14251ee19ea9e68681c98d8fb23f/ca1b41cc-2a68-4d73-b749-3ab046e35f55_292.jpg Артиллеристы Отдельной общевойсковой армии продемонстрировали высокий профессионализм на соревновании, проведенном на звание "Лучший реактивный артиллерийский дивизион" Азербайджанской армии. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. В ходе состязания, проведенного согласно плану, личный состав реактивного артиллерийского дивизиона Отдельной общевойсковой армии, успешно выполнив задачи по всем этапам, заняли первое место в Азербайджанской армии.

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