Определился "Лучший реактивный артиллерийский дивизион" Азербайджанской армии - ВИДЕО

Артиллеристы Отдельной общевойсковой армии продемонстрировали высокий профессионализм на соревновании, проведенном на звание "Лучший реактивный артиллерийский дивизион" Азербайджанской армии.
Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
В ходе состязания, проведенного согласно плану, личный состав реактивного артиллерийского дивизиона Отдельной общевойсковой армии, успешно выполнив задачи по всем этапам, заняли первое место в Азербайджанской армии.
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