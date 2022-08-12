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Определены принципы начисления призовых и штрафных баллов конкурса ”Танковый биатлон"

Определены принципы начисления призовых и штрафных баллов конкурса ”Танковый биатлон" В рамках соревнований ”Международные Армейские игры-2022“ организаторы конкурса ”Танковый биатлон" были вручены судьям браслеты и сертификаты по итогам квалификационного отбора.
Армия
12 августа 2022 г. 19:10
Определены принципы начисления призовых и штрафных баллов конкурса ”Танковый биатлон

В рамках соревнований ”Международные Армейские игры-2022“ организаторы конкурса ”Танковый биатлон" были вручены судьям браслеты и сертификаты по итогам квалификационного отбора.

Как сообщили Report в министерстве обороны, на мероприятии был уточнен состав судей международного конкурса, определены их полномочия и обязанности, а также принципы начисления призовых и штрафных баллов.

Отметим, что конкурс “Танковый биатлон”, проводимый в рамках соревнований "Международные Армейские игры-2022” на военном полигоне Алабино в Российской Федерации, продлится до 27 августа текущего года.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Tank biatlonu” müsabiqəsinin mükafat və cərimə ballarının hesablanması prinsipləri müəyyənləşdirilib

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