Определены принципы начисления призовых и штрафных баллов конкурса ”Танковый биатлон"

В рамках соревнований ”Международные Армейские игры-2022“ организаторы конкурса ”Танковый биатлон" были вручены судьям браслеты и сертификаты по итогам квалификационного отбора.

В рамках соревнований ”Международные Армейские игры-2022“ организаторы конкурса ”Танковый биатлон" были вручены судьям браслеты и сертификаты по итогам квалификационного отбора.

Как сообщили Report в министерстве обороны, на мероприятии был уточнен состав судей международного конкурса, определены их полномочия и обязанности, а также принципы начисления призовых и штрафных баллов.

Отметим, что конкурс “Танковый биатлон”, проводимый в рамках соревнований "Международные Армейские игры-2022” на военном полигоне Алабино в Российской Федерации, продлится до 27 августа текущего года.