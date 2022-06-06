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Определены нормы продовольственного пайка оперативных бригад Азербайджанской армии

Определены нормы продовольственного пайка оперативных бригад Азербайджанской армии Кабинет министров внес изменения в постановление ”Об утверждении норм продовольственного пайка для личного состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики, других вооруженных формирований, созданных в соответствии с законодательством Азербайджанской Ре
Армия
6 июня 2022 г. 20:57
Определены нормы продовольственного пайка оперативных бригад Азербайджанской армии

Кабинет министров внес изменения в постановление об утверждении норм продовольственного пайка для личного состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики, личного состава Министерства внутренних дел и норм обеспечения кормами служебных животных.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменениям, нормы продовольственного пайка оперативных бригад (коммандос) Азербайджанской армии определены в соответствии с нормами продовольственного пайка отрядов специального назначения Министерства внутренних дел.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun əməliyyat (komando) briqadalarının ərzaq payı normaları müəyyənləşib

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