Определены нормы продовольственного пайка оперативных бригад Азербайджанской армии

Определены нормы продовольственного пайка оперативных бригад Азербайджанской армии

Кабинет министров внес изменения в постановление ”Об утверждении норм продовольственного пайка для личного состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики, других вооруженных формирований, созданных в соответствии с законодательством Азербайджанской Ре

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Кабинет министров внес изменения в постановление об утверждении норм продовольственного пайка для личного состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики, личного состава Министерства внутренних дел и норм обеспечения кормами служебных животных. Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов. Согласно изменениям, нормы продовольственного пайка оперативных бригад (коммандос) Азербайджанской армии определены в соответствии с нормами продовольственного пайка отрядов специального назначения Министерства внутренних дел. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook