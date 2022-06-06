Определены нормы продовольственного пайка оперативных бригад Азербайджанской армии

Кабинет министров внес изменения в постановление об утверждении норм продовольственного пайка для личного состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики, личного состава Министерства внутренних дел и норм обеспечения кормами служебных животных.
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно изменениям, нормы продовольственного пайка оперативных бригад (коммандос) Азербайджанской армии определены в соответствии с нормами продовольственного пайка отрядов специального назначения Министерства внутренних дел.