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Определен порядок соцзащиты членов семей военнослужащих, попавших в плен

Определен порядок соцзащиты членов семей военнослужащих, попавших в плен В Азербайджане определен порядок социальной защиты членов семей и иных лиц, находящихся на иждивении военнослужащих, попавших в плен, пропавших без вести или взятых в заложники.
Армия
17 ноября 2021 г. 13:50
Определен порядок соцзащиты членов семей военнослужащих, попавших в плен

В Азербайджане определен порядок социальной защиты членов семей и иных лиц, находящихся на иждивении военнослужащих, попавших в плен, пропавших без вести или взятых в заложники.

Как сообщает Report, об этом говорится в новом законопроекте "О статусе военнослужащих".

Согласно проекту, членам семей или иным лицам, находящимся на иждивении военнослужащих, попавших в плен, пропавших без вести или взятых в заложники, будут выплачиваться установленные соответствующим органом исполнительной власти денежные средства или иные обеспечения, до освобождения (обнаружения) или до тех пор, пока вступившим в законную силу приговором суда не будет доказано совершение предусмотренного законодательством Азербайджана уголовного преступления в нарушение воинской присяги.

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Версия на азербайджанском языке Əsir düşmüş və girov götürülmüş hərbçilərin ailə üzvlərinin sosial müdafiəsi qaydası müəyyənləşir 

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