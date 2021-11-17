Определен порядок соцзащиты членов семей военнослужащих, попавших в плен

В Азербайджане определен порядок социальной защиты членов семей и иных лиц, находящихся на иждивении военнослужащих, попавших в плен, пропавших без вести или взятых в заложники.

В Азербайджане определен порядок социальной защиты членов семей и иных лиц, находящихся на иждивении военнослужащих, попавших в плен, пропавших без вести или взятых в заложники.

Как сообщает Report, об этом говорится в новом законопроекте "О статусе военнослужащих".

Согласно проекту, членам семей или иным лицам, находящимся на иждивении военнослужащих, попавших в плен, пропавших без вести или взятых в заложники, будут выплачиваться установленные соответствующим органом исполнительной власти денежные средства или иные обеспечения, до освобождения (обнаружения) или до тех пор, пока вступившим в законную силу приговором суда не будет доказано совершение предусмотренного законодательством Азербайджана уголовного преступления в нарушение воинской присяги.