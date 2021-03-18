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Оперативно-тактические учения азербайджанской армии завершились

Оперативно-тактические учения азербайджанской армии завершились Завершились оперативно-тактические учения, проведенные в соответствии с планом, утвержденным президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами господином Ильхамом Алиевым.
Армия
18 марта 2021 г. 20:53
Оперативно-тактические учения азербайджанской армии завершились

Завершились оперативно-тактические учения, проведенные в соответствии с планом, утвержденным президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами господином Ильхамом Алиевым.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе учений, проведенных в горно-лесистой местности со сложным рельефом, основное внимание с учетом боевого опыта, обретенного во время Отечественной войны, было сосредоточено на повышении уровня профессионализма личного состава и органов военного управления, применении боевой техники и других средств военного назначения, а также выполнении учебно-боевых задач по борьбе с террористическими отрядами (группами) и с незаконными вооруженными формированиями, проведении контртеррористических операций.

На учениях, прошедших в сложных условиях, успешно решались задачи по организации взаимодействия различных видов войск, особое внимание уделялось совершенствованию навыков управления войсками, боевому, морально-психологическому и материально-техническому обеспечению.

По оценке руководства учений, войска полностью достигли поставленных целей. Личный состав накопил практический опыт ведения боевых действий, а также продемонстрировал высокую полевую выучку.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army’s Operational-Tactical Exercises end
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun əməliyyat-taktiki təlimləri başa çatıb

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