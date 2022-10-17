Операция спецназа в Физули: Вступили в бой с находящимся на расстоянии 50-100 метров противником

15:31

Первую свою психологическую травму на войне ветеран Второй Карабахской получил, увидев как танкист выбирается из горящего танка, это было жестокое зрелище.

Об этом в разговоре с командированным в Физули сотрудником Report рассказал бывший военнослужащий сил специального назначения Министерства обороны, ветеран Отечественной войны Аяр Аббасов.

Армянские вооруженные подразделения за почти 30-летний период оккупации построили мощные инженерно-саперные заграждения. 28 сентября 2020 года около 6 часов была прорвана передовая в направлении физулинского села Гараханбейли и, используя укрытия, спецназовцы приблизились к укреплениям противника, рассказал А.Аббасов.

"За нами следовали наши танковые части. До линии соприкосновения с противником оставалось около 5 км расстояния. В этот момент выстрелом был ранен прапорщик-разведчик Аслан Шарифов, находившийся в передовой группе. Первую медицинскую помощь ему оказал прапорщик Керим Алиев, который позже стал шехидом. Когда мы прорвали вражеское укрепление и продвинулись к линии соприкосновения, снайпером был подстрелен прапорщик Васиф Мамедов. Затем был сбит один из танков, находившихся за нами. Вид нашего военнослужащего, выбирающегося из горящего танка, ужаснул меня. Это стало первым шоком, первой психологической травмой от боев. Мы с трудом добрались до развалин для укрытия - противник оказывал сильное сопротивление. К тому же они знали местность как свои пять пальцев", - вспоминает А.Аббасов.

Ребята продвигались вперед, однако из-за стрельбы из артилерии и минометов, было много раненных. "Сложилась ситуация, когда мой боевой товарищ шехид Керим Алиев был вынужден под градом пуль доставить батарею для аппарату связи. Утром 29 сентября мы увидели, что в развалинах перед нами заняли позицию около 30 военных противника. Командир группы, награжденный орденом "Карабах" капитан Камиль Ширинов, ставший впоследствии шехидом, связался с командиром батальона и запросил разрешение на атаку. Командир батальона попросил быть терпеливым, сказав, что это опасно. Однако наш капитан настаивал и в итоге получил разрешение, мы атаковали впятером. Если бы мы этого не сделали, армяне устроили бы засаду на наши подразделения и сорвали бы весь наш боевой план" - рассказал ветеран.

A.Аббасов сказал, что, несмотря на то, что с Отечественной войны минуло два года, он впервые посещает освобожденный от оккупации Физули: "Мне очень тяжело. С каждым камнем связаны воспоминания, мы с нашими погибшими товарищами ожесточенно сражались здесь против врага. Воспоминания о моих друзьях-шехидах навсегда останутся в нашей памяти".

По словам другого ветерана сил специального назначения Шамиля Мамедова, участвовавшего в боях за освобождение Физули, во время выполнения боевой задачи противник хотел совершить маневр слева и окружить их: "Нас обстреляли, и мы были вынуждены отступить с этой позиции. Когда мы отступили под прикрытие одного из разрушенных зданий, армяне прострелили прапорщику Сеидбале Алиеву обе ноги. Наш шехиды, герой Отечественной войны прапорщик Эльяр Велиев, герой Отечественной войны старший прапорщик Джамал Исмаилов и командир группы капитан Камиль Ширинов заняли позиции в других руинах. Я прикрывал с помощью пулемета. Когда подтянулись другие, начался ожесточенный бой с противником, который находился на расстоянии 50-100 метров. Под градом пуль Эльяр Велиев, Камиль Ширинов и я попытались вытащить Сеидбалу с поля боя. Наш капитан К. Ширинов пытался подбодрить его, но сам стал мишенью армянского снайпера. Мы с прапорщиком Керимом Алиевым, тоже ставшим впоследствии шехидом, ликвидировали 10 врагов, это была месть за нашего командира".

"Никогда не мог представить, что на себе буду нести тело своего погибшего командира. Когда эвакуационная группа забирала раненых, я сказал, что понесу командира сам. Другой мой товарищ стал помогать мне. Когда я присел отдохнуть, моего товарища тоже подстрелили. В тот момент я обезумел, начал кричать, чтобы хотя бы он не умирал. Я перевязал его рану, опустил в окоп, а затем уже эвакуировал тело нашего шехида.

Отметим, что распоряжениями президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева А.Аббасов награжден медалями "За освобождение Джебраила", "За освобождение Физули", "За освобождение Ходжавенда", "За отвагу", "Доблестный воин", Ш.Мамедов был награжден медалями "За Родину", "За освобождение Джебраила", "За освобождение Физули", "За освобождение Ходжавенда".