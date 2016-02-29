 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Омбудсмен: Военнослужащим на линии соприкосновения следует назначить второй отпуск

    Денежная компенсация, выдаваемая военнослужащим за аренду временного жилья, должная быть согласована с реальными рыночными ценами

    Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Омбудсмен предложил определить вторичный очередной отпуск за срок службы военнослужащих, выполняющих боевые задания в составе военных частей, расположенных на линии соприкосновения войск. 

    Как сообщает Report, об этом отмечается в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) за 2015 год "О состоянии по защите и обеспечению прав и свобод человека в Азербайджане".

    Также отмечается, что целесообразно согласование денежной компенсации, выдаваемой военнослужащим за аренду временного жилья, с реальными рыночными ценами.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi