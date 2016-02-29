Омбудсмен: Военнослужащим на линии соприкосновения следует назначить второй отпуск

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Омбудсмен предложил определить вторичный очередной отпуск за срок службы военнослужащих, выполняющих боевые задания в составе военных частей, расположенных на линии соприкосновения войск.

Как сообщает Report, об этом отмечается в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) за 2015 год "О состоянии по защите и обеспечению прав и свобод человека в Азербайджане".

Также отмечается, что целесообразно согласование денежной компенсации, выдаваемой военнослужащим за аренду временного жилья, с реальными рыночными ценами.